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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتل الآلاف .. وفاة متورّط نازيّ في عمليات الهولوكوست عن 102 عام

جوزيف شوتز أثناء
جوزيف شوتز أثناء محاكمته

توفى جوزيف شوتز الحارس السابق للمعسكر النازي "زاكسينهاوزن"، والذي أدين بارتكاب جرائم أثناء الهولوكوست عن عمر يناهز 102 عام.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أدين جوزيف شوتز في يونيو الماضي بالمساعدة في قتل آلاف السجناء في زاكسينهاوزن بالقرب من برلين بين عامي 1942 و 1945.

وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات لكنه ظل حراً في انتظار نتيجة الاستئناف أمام محكمة العدل الفيدرالية بألمانيا.

ولطالما نفى الحارس السابق بمعسكر الاعتقال النازي، الاتهامات الموجهة إليه، مدعيا أنه "بريء، كونه لم يفهم حتى ما هو متهم به، لأنه لم يكن في زاكسينهاوزن لفترة طويلة".

وقال شوتز أثناء محاكمته وقتها: "لا أعرف لماذا أجلس هنا في صندوق الخطيئة. ليس لدي أي علاقة بهذا الأمر".

وعلى الرغم من اسمه وتفاصيل ميلاده الموجودة في وثائق أحد حراس قوات الأمن الخاصة، فقد ادعى أنه لم يكن في المخيم وعمل بدلاً من ذلك كعامل مزرعة.

وأدين شوتز بالمساعدة والتحريض على قتل 3518 شخصًا. كما شارك في إطلاق النار على أسرى الحرب السوفييت وقتل آخرين بغاز زيكلون بي.

المانيا إطلاق النار جوزيف شوتز زاكسينهاوزن جرائم أثناء الهولوكوست

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