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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

طفل النينجا
طفل النينجا

ولد طفل بالولايات المتحدة الامريكية بحالة جلدية نادرة أثارت حيرة الأطباء حيث ظهر على جسده تكتلات جلدية غريبة جعلته يشبه السلحفاه ما جعل الاطباء يطلقون عليه “ طفل سلحفاة النينجا”

ولادة طفل يشبه سلحفاة النينجا

ترك الطفل "جيمس ماكالوم" ذو الـ 19 شهرًا ، والديه وأطبائه في حيرة عندما وُلد في 19 أغسطس 2021 ، ويزن 6 رطل 14 أوقية في مستشفى مورتون النبات في فلوريدا ، الولايات المتحدة.

استمرت الكتلة في النمو، وبعد شهرين تم تشخيص حالة جيمس بحمة خلوية عملاقة في الخلايا الصباغية ، والتي تسبب تشوهات حميدة بسبب نمو الخلايا الصبغية الخاطئة.

ونيتعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

طفل النينجا طفل سلحفاة النينجا حالة نادرة حالة جلدية نادرة

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