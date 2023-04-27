يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

ولد طفل بالولايات المتحدة الامريكية بحالة جلدية نادرة أثارت حيرة الأطباء حيث ظهر على جسده تكتلات جلدية غريبة جعلته يشبه السلحفاه ما جعل الاطباء يطلقون عليه “ طفل سلحفاة النينجا”

ولادة طفل يشبه سلحفاة النينجا

ترك الطفل "جيمس ماكالوم" ذو الـ 19 شهرًا ، والديه وأطبائه في حيرة عندما وُلد في 19 أغسطس 2021 ، ويزن 6 رطل 14 أوقية في مستشفى مورتون النبات في فلوريدا ، الولايات المتحدة.

استمرت الكتلة في النمو، وبعد شهرين تم تشخيص حالة جيمس بحمة خلوية عملاقة في الخلايا الصباغية ، والتي تسبب تشوهات حميدة بسبب نمو الخلايا الصبغية الخاطئة.

ونيتعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.