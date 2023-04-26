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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر ميلان يفوز على يوفنتوس بهدف مقابل لاشيء ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

صدى البلد

تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي بطولة كأس إيطاليا، بعدما نجح في الفوز على نظيره يوفنتوس، بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، في إياب دور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين يوفنتوس وإنتر ميلان بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، وتحسم نتيجة مجموع المباراتين تأهل الأخير إلى دور النهائي.

وجاء الهدف عن طريق دي ماركو في الدقيقة 15

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: أكريبي - دارميان - باستوني 

خط الوسط: دومفريس - باريلا - دي ماركو - كالهانجولو - مخيتيريان 

خط الهجوم: مارتينيز - دجيكو

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: بيرين 

خط الدفاع: بريمير - بونوتشي - ساندرو 

خط الوسط: رابيو - لوكاتيلي - ميريتي - دي تشيليو - كوستيك

خط الهجوم: دي ماريا - تشيسا 

إنتر ميلان يوفنتوس كاس ايطاليا يوفنتوس وانتر ميلان دي ماركو

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