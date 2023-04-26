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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد لحظة استقبال السيسي لـ رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية.

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وأضاف المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء الأخوي بين الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني، شهد قيام الدكتور "رشاد العليمي" باطلاع الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية؛ من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكداً تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم للشعب اليمني، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها.

من جانبه؛ أكد الرئيس السيسي، قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وتشجيع كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام، بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية.

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