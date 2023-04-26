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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سيراميكا كليوباترا: الفريق يغيب عنه التوفيق

صدى البلد

كشف سيف الله الحصني المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا أن مباراة الزمالك كانت صعبة ، مضيفا أن فريقه خلق العديد من الفرص في لقاء اليوم ولم ينجح في استغلالها.

وشدد المدرب خلال المؤتمر الصحفي على أن التوفيق غاب عن لاعبيه في مباراة اليوم أمام الزمالك، وهذا عانى الفريق منه في المباريات السابقة، خاصة وأن الفريق حقق 6 تعادلات.

وفيما يخص تأثر سيراميكا بغياب أحمد ياسر ريان قال المدرب العام :" جميع لاعبي الفريق على مستوى فني جيد، وغياب أحمد ياسر ريان مؤثر ولكن الفريق يغيب عنه التوفيق في المباريات الأخيرة مثل لقاء الإسماعيلي ومباراة اليوم أمام الزمالك".

واختتم سيف الله الحصني قائلا:" محمد عادل أهدر فرصة التعادل لسيراميكا وإذا تكررت له الفرصة 1000 مرة سيسجلها".

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