وفد نادي السيدات اليوناني يصل القاهرة لزيارة المعالم السياحية .. صور

استقبل مطار القاهرة الدولي وفد النادى الدولى للسيدات بدولة اليونان ، والذي وصل في زيارة للبلاد ضمن الرحلة السنوية للنادي والتي تستمر من ٢٦ ابريل الجاري وحتى ٢ مايو المقبل ، وتتضمن الزيارة بعض المقاصد السياحية فى كل من القاهرة والأقصر وأسوان ، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: وصل الوفد اليوناني الذي يضم ٤٥ سيدة من السياسيين وزوجات السفراء ورؤساء بنوك والرئيس التنفيذى لإحدي كبري شركات المياه الغازية وكذلك كبار الشخصيات وسيدات الأعمال اليونانيات علي الطائرة اليونانية القادمة من اثينا ، وقام وفد من هيئة تنشيط السياحة تحت إشراف نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة باستقبالهم بالورود والإشراف علي إنهاء اجراءات وصولهم وحتي خروجهم من المطار .

ويعد النادى الدولى للسيدات فى اليونان منظمة دولية لديها العديد من الفروع فى مختلف دول العالم ، وقد وقع اختيار النادى على مصر لترتيب الرحلة السنوية للعضوات .