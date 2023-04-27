حملة أمنية مكبرة بـ "مدينتي" لإعادة الانضباط

تنفذ مديرية أمن القاهرة بتوجيهات من اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن القاهرة، حملة انضباطية مكبرة بمدينتي ( ضباط مباحث - ضباط نظام - ضباط مرور - نجدة ) برئاسة العميد مأمور قسم التجمع الأول، وتحت اشراف اللواء محمد عمر ، رئيس قطاع القاهرة الجديدة .

وأعلنت الصفحة الرسمية لجهاز مدينتي على فيس بوك أن الحملة الأمنية تتواجد في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية وأمام المراكز التجارية بالمدينة، منها ميدان النادي - ميدان ارابيسك - ميدان الجامع .

وتأتي الحملة الأمنية المكثفة في ظل تواجد وانتشار دائم للشرطة في انحاء متفرقة بالمدينة والذي ظهر بوضوح منذ بداية العام الجاري .