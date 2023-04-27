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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الأهلي والرجاء.. تاريخ مؤسف للمارد الأحمر على ملعب محمد الخامس

صدى البلد

جمعت العديد من الذكريات تواجد اسم الأهلي مع استاد مركب محمد الخامس، التي تختلف بين بائسة وسعيدة، إذ توج المارد الأحمر ببطولة قارية على هذا الملعب، بالإضافة إلى فقدانه للبطولة ذاتها مرتين على نفس الإستاد، وتعادل في المواجهة الوحيدة التي جمعته بالرجاء هناك.

ماذا فعل الأهلي على ملعب محمد الخامس في آخر 6 مباريات؟

1- خلال عام 2017 فاز الوداد المغربي بهدفين دون رد، من ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

2- وفي العام ذاته واجه لأهلي الوداد في نهائي البطولة القارية، وهزم بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي لاعب الزمالك والوداد السابق.

3- واستطاع الأهلي في خلال 2020، الإطاحة بالوداد المغربي من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

4- وفي عام 2021، واجه الأهلي فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري الأبطال وهزمه بثلاثية نظيفة.

5- وفي العام الماضي، تعادل الأهلي مع الرجاء، بنتيجة 1-1 من إياب الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

6- وهزم المارد الأحمر أمام الوداد المغربي في العام الماضي، حينما واجهه في نهائي الأبطال، بثنائية نظيفة، ليفقد الأميرة السمراء للمرة الثانية على الملعب ذاته.

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