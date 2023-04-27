طقس غير مستقر.. محافظات معرضة للأمطار.. وتحذيرات من الرياح بهذه المناطق

لا تزال الأجواء غير المستقرة مسيطرة، في ظل التقلبات الجوية المستمرة ما بين برودة تارة وارتفاع درجات الحرارة تارة أخرى، ورغم البرودة التي تسود أغلب الانحاء في الليل، إلا أن الأجواء لا تزال حارة نهارا على أغلب الأنحاء.

طقس حار وارتفاع رجات الحرارة

يسود اليوم الخميس، طقس حار نهارا علي القاهره الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الارصاد، نشاط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، قد تكون مثيره للرمال والأتربة احيانا على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى علي فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار على المحافظات الشمالية الغربية

تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين من مرضى الصدر والجيوب الأنفية وكبار السن بارتداء الكمامات أثناء النزول إلى الشارع.

تحذير من الإصابة بنزلات البرد في الليل

وحذرت «الأرصاد الجوية» من تذبذب درجات الحرارة التي نشهدها خلال فصل الربيع المعروف بالتقلبات الجوية، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، يتبعه انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة، على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى، على فترات متقطعة، بينما حذر خبراء الأرصاد من حالة الطقس خلال ساعات الليل، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة على كافة الأنحاء، ناصحين بعدم تخفيف الملابس خلال ساعات الليل المتأخرة منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة.

انخفاض الحرارة غدا 6 درجات

تشير خرائط توزيع الضغط الجوى إلى انخفاض الحرارة، غدا الجمعة، بنحو 6 درجات، فضلا عن تأثير المنخفض الجوى المتمركز على البحر المتوسط والذى يهيئ الفرصة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط رياح الخماسين غدا، حيث تتعرض البلاد لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

توقع خبراء الأرصاد أن تكون درجات الحرارة، على القاهره الكبرى والوجه البحرى 32 درجه مئوية، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة مئوية، وعلى جنوب سيناء 33 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد 3 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد 36 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة

تكون درجات الحرارة المتوقعة على

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 26 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 22 درجه مئوية، وشمال الصعيد 30 درجة مئوية.