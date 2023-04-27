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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي والاتحاد الأوروبي يتأهب لشتاء قارص

صدى البلد

وصل إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي في الربع الأول إلى 149 مليار متر مكعب ‏بانخفاض 14.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات نشرتها ‏هيئة الإحصاء الوطنية "روستات" أمس الأربعاء.‏

وأظهرت البيانات تراجع إنتاج الغاز في مارس 15.3% إلى 49.8 مليار متر ‏مكعب على أساس سنوي، لكنه ارتفع 6.4% عن فبراير.‏

وقالت "روستات" أيضا إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال انخفض 2.8% الشهر ‏الماضي على أساس سنوي إلى 2.9 مليون طن، لكنه ارتفع 13.5% عن فبراير.‏

وأضافت أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال انخفض في الربع الأول 7.2% على ‏أساس سنوي إلى ثمانية ملايين طن.‏

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شتاء قاسٍ

ويستعد الاتحاد الأوروبي عبر إطلاق آلية الشراء الموحد للغاز لمواجهة مرحلة جديدة من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على أسواق الطاقة ومخزونات الغاز، لا سيما في ظل توقعات أن الشتاء المقبل سيكون أشد ضراوة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي إطلاق آلية "أجريجيت إي يو"، إذ تسمح للشركات بتسجيل طلبات الشراء لضمان توافر الإمدادات، حسبما ورد في بيان على موقعها الإلكتروني.

ومن المقرر أن يجري طرح الطلبات المجمعة تحت غطاء واحد عبر مناقصة عالمية، بما يتواءم مع مستهدفات تخزين الغاز لدى دول الاتحاد، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتضمن هذه الآلية التفاوض من أجل حصول دول الاتحاد على مستويات أسعار أفضل من الموردين، بدلًا من تكرار سيناريو العام الماضي، والاضطرار إلى الشراء من السوق الفورية بأسعار باهظة.

وتمهل الآلية شركات الاتحاد الأوروبي حتى 2 مايو المقبل، للتقدم بطلبات كميات الغاز المطلوبة، تمهيدًا لتجميعها وطرحها في مناقصة عالمية.

وفور تلقي كميات الشراء الموحد للغاز ومقارنتها بالعروض المقدمة، تدخل الشركات في تفاوض مباشر مع الموردين للاتفاق حول شروط تعاقدات الشراء والتسليم، وتسحب المفوضية يدها من عملية التفاوض.

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