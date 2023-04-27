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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبرتقالي الناري.. ميرنا جميل تخطف الأضواء عبر إنستجرام

ميرنا جميل
ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ميرنا جميل في الصورة بإطلالة فورمال أنيقة، مرتدية بدلة باللون البرتقالي الناري، ومعتمدة علي الميكب الترابي الذي أبرز جمال وجهها.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي" الذي تم عرضه على منصة شاهد من بطولة مصطفيخاطر و كريم محمود عبدالعزيز ويشاركهم في العمل ومي القاضي والفنان سامي مغاوري من اخراج خالد مرعي وتأليف احمد عبدالوهاب وكريم سامي.


وشاركت ميرنا جميل فى مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش"، وفيلم "تؤام روحي" مع الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل.

ميرنا جميل

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