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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الداو جونز يفقد كامل مكاسب أبريل الحالي..وسهم "First Republic" يسجل مستوى قياسيا

صدى البلد

أغلقت المؤشرات الأميركية على تباين  وسط ارتفاع مؤشر ناسداك المركب بدعم من نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، بينما تراجع مؤشرا الداو جونز و S&P 500بضغط من أسهم النقل التي تأثرت بمخاوف الركود الاقتصادي

في الوقت ذاته، قام المتداولون بتسعير احتمال بنسبة 79% لرفع أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

الداو جونز:

تراجع مؤشر الداو جونز بنحو 0.7% أي ما يعادل نحو 228 نقطة متراجعاً للجلسة الثانية على التوالي ليفقد كامل مكاسب شهر أبريل الحالي.

وانخفض قطاع النقل الحساس اقتصاديًا لليوم الثاني على التوالي بعد بيانات السلع الرأسمالية الأضعف من المتوقع يوم الأربعاء ونتائج شركة UPS الضعيفة يوم الثلاثاء.


S&P 500 وناسداك المركب

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% متراجعاً للجلسة الثانية على التوالي ليغلق عند مستويات 4055 نقطة.

وأظهرت تقارير النتائج المالية أنه من بين 163 شركة في المؤشر أعلنت عن أرباح الربع الأول حتى يوم الأربعاء ، تجاوز 79.8٪ توقعات المحللين وفقًا لـ Refinitiv .

وفي بورصة ناسداك، ارتفع المؤشر المركب بنحو 0.5% بدعم من نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى 

إذ ارتفع سهم Microsoft بعد أرباح ومبيعات فصلية متفائلة ، كما أعلنت شركةAlphabet عن نتائج بأفضل من التوقعات بالإضافة إلى خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار.

سهم First Republic Bank

هبط سهم بنك First Republic بنحو 30% ليسجل مستوى قياسي منخفض جديد بعد الأنباء التي أشارت بأن الحكومة الأميركية لم تكن راغبة في تنسيق إنقاذها للبنك الذي أعلن عن هروب ودائع بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول.

شركات التكنولوجيا تكنولوجيا النقل الاقتصاد قطاع النقل اسعار الفائدة

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