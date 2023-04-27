سفير روسيا لدى واشنطن: لافروف لم يتعرض لـ "عزلة" أثناء زيارته لنيويورك

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إنه لا يمكن الحديث عن أي عزلة عاناها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والوفد المرافق له خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف أنطونوف - في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس /الأربعاء/ - إن "الأمريكيين كانوا يريدون تهيئة أجواء باردة أثناء استقبال وزيرنا"، مشيرا إلى أن كل المقاعد في القاعة التي جرى فيها المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كانت "مشغولة".



وأضاف :"بالطبع لا يمكن الحديث عن أي عزل للوزير الروسي ووفدنا حسب رأيي"، موضحا أن المؤتمرالصحفي "كان سيستمر يومين" لو كان بإمكان الصحفيين طرح كل الأسئلة التي كانوا يريدون طرحها على وزير الخارجية لافروف.



وأشار إلى أن المندوبين الغربيين "تصرفوا بشكل متكبر وغير لائق" تجاه لافروف خلال جلسات مجلس الأمن الدولي التي حضرها الوزير الروسي، لكن على الرغم من هذا السلوك جرت كل الفعاليات خلال زيارة وزير الخارجية الروسي للولايات المتحدة "بشكل بارع وناجح ومثمر".



وزار لافروف نيويورك - يومي 24 و25 أبريل الجاري - في إطار رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي، حيث ترأس جلستين للمجلس، وعقد عددا من اللقاءات الثنائية، بما فيها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.