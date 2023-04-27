تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق، بالإضافة إلى استعراض رئيس الوزراء مع وزير المالية مستهدفات موازنة العام المالى (2024/2023) اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم/الخميس/.



فتحت عنوان /السيسى خلال إتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي: دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق/، نقلت صحيفة /الجمهورية/، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكيده دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي، بما يدفع فى اتجاه عودة الاستقرار والأمن، ويراعى المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.



وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي، الذى تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس من «شارل ميشيل» رئيس المجلس الأوروبي.



ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله، إن الإتصال تناول عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي وعلى رأسها تطورات الأوضاع في السودان، حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبى عن بالغ القلق تجاه الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان.



وإلى اليمن، وتحت عنوان /مصر تدعم وحدة اليمن وتماسك مؤسساته/، ذكرت صحيفة /الأهرام/ أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد قوة العلاقات التاريخية بين مصر واليمن، والموقف المصرى الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وتشجيع جميع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسى شامل ومستدام، بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية.



وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس بقصر الاتحادية، الدكتور رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالجمهورية اليمنية.



ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله، إن اللقاء الأخوى بين الرئيس السيسى ورئيس مجلس القيادة اليمنى شهد قيام الدكتور رشاد العليمي بإطلاع الرئيس على مستجدات المشهد اليمنى، والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية، مؤكدا تقدير بلاده الموقف المصرى الثابت الداعم للشعب اليمنى، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد، وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التى تشهدها اليمن.



واقتصاديا، وتحت عنوان رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية مستهدفات موازنة العام المالى (2024/2023)، نقلت صحيفة /الجمهورية/، عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأكيده التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة.. وخاصة فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولى من الناتج المحلي الإجمالي؛ وخفض عجز الموازنة.. وفق النسب المخططة.. مع التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.. والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.



وأوضحت الصحيفة، أن د.مدبولى وجه بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية والتي تشمل حالياً قطاعى الصناعة والزراعة.. وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة فى دعم الاقتصاد الوطني.. مشيرة إلى أنه تم التوافق على تخصيص ١٠ مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة.. ليصل إجمالي التمويل الذى يتم إتاحته من خلالها إلى ١٦٠ مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة .. بما يساعدها في زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.



ولفتت إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده د.مدبولي..أمس.. مع د. محمد معيط وزير المالية لاستعراض مستهدفات موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٣.



ومازلنا في الشأن الاقتصادي، حيث ذكرت صحيفة /الأهرام/، تحت عنوان/ وزير الصناعة : ملياران و117 مليون دولار حجم التجارة بين مصر وإفريقيا/، أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قال إن حجم التبادل التجارى بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو مليارين و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتاً إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت مليارا و611 مليون دولار كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 ملايين دولار.



وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء فى أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول التبادل التجارى بين مصر وقارة إفريقيا خلال الربع الأول من العام الحالي.



وبالعودة إلى الشأن السوداني، ذكرت صحيفة /المصري اليوم/، تحت عنوان /مجلس الأمن يدعو طرفي الصراع في السودان لوقف القتال فورًا/ أن وزارة الخارجية أعلنت أن السفارة المصرية بالخرطوم، وكلا من قنصليات مصر بالعاصمة السودانية وبورسودان والمكتب القنصلى فى وادى حلفا تواصل جهودها على مدار الساعة في عملية إجلاء المصريين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الوقت الحالي إلى 1539 مواطنا .



ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم الوزارة قوله، إنه تم إجلاء ٤٤٦ مواطنا عبر الإجلاء البرى و ۱۸۹ آخرين، أمس الأول، بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن دعا خلال جلسة طارئة مساء أمس الأول، طرفي الصراع في السودان لوقف القتال فورا، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وأعربت مصر عن تضامنها التام والكامل مع الشعب السوداني الشقيق، وأكدت استعدادها الدائم لتقديم أوجه الدعم للخروج من الأزمة الراهنة والعودة بالسودان إلى مسار التهدئة والحوار السلمى حقنا لدماء الشعب السوداني.



وفيما يتعلق بالحوار الوطني، قالت صحيفة /المصري اليوم/، تحت عنوان/ «أمناء الحوار الوطني» يستكمل تجهيزاته لبدء الجلسات في ٣ مايو/، واصل مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعاته الدائمة أمس لاستكمال تجهيزات بدء الجلسات المقرر انطلاقها في ٣ مايو المقبل.



ونقلت الصحيفة عن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار قوله في تصريحات صحفية إن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التى يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأى العام المصرى بها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين فى السودان وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصًا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما .



وأكد رشوان» أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصرى وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقاً الآمال وتطلعات الشعب المصرى.