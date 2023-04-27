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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظواهر عنيفة .. شاهد صور جديدة للثقب الأسود وما يحدث بداخله.

صدى البلد

صور جديدة كشفها العلماء للثقب الأسود تبين الانبثاق الهائل لبعض الجسيمات عالية الطاقة التي تنبعث في الفضاء.
وتُعد  الصور الملتقطة للثقوب، باستخدام 16 تلسكوبًا وذلك في العديد من المواقع المختلفة على الأرض لتشكل تلك الصور معًا طبق رصد بحجم كوكب.

وقد تبلغ كتلة الثقب حوالي 6.5 مليار مثل كتلة الشمس، ويقع الثقب الأسود الذي التُقطت صورته في مركز مجرة قريبة نسبيًا هي مسييه 87، أو إم 87، وذلك على بعد يصل إلى 54 مليون سنة ضوئية تقريبًا من الأرض.


وقال  رو سين لو عالم الفيزياء الفلكية بالأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي، وفقاً لدورية نيتشر، إن الصورة توضح لأول مرة الاتصال بين تدفق بعض المواد المسحوبة إلى الداخل وذلك بالقرب من الثقب الأسود فائق الكتلة ومصدر الانبثاق" ويعد هذا ما كان علماء الفلك والفيزياء  ينتظرون رؤيته لأكثر من حوالي نصف قرن.

 

الثقب الأسود كتلة الثقب عالم الفيزياء الفلكية

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