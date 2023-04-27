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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يجب إجلاء المواطنين من السودان سريعًا.. نداء عاجل من الخارجية البريطانية

نداء عاجل من الخارجية
نداء عاجل من الخارجية البريطانية حول السودان

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس إنه يجب الانتهاء من عمليات إجلاء المواطنين البريطانيين في السودان سريعًا لأنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث عند انتهاء الهدنة.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية إجلاء 536 شخصًا من السودان على متن 6 رحلات جوية حتى مساء الأربعاء.

وقالت الوزارة في تغريدة: "تم إجلاء 536 شخصًا من السودان على متن 6 رحلات جوية بريطانية حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (20:00 تج)"، دون مزيد تفاصيل.

والسبت، بدأت عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية.

وحتى اليوم، شرعت أكثر من 50 دولة في إجلاء رعاياها من السودان، إما برا عبر مصر وإثيوبيا، أو بحرا عبر ميناء بورتسودان، أو جوا.

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