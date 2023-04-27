بعد معاناتها من آلام عنيفة.. لن تصدق ماذا وجدوا في أذن سيدة بعد الفحص

تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة صور لن يصدقها أحد لسيدة أربعينية بمقاطعة هويدونغ الشعبية بمقاطعة سيتشوان، وقد بدأت القصة عندما شعرت إحدى السيدات ببعض الطنين في أذنها لتذهب إلى المشفي وتكتشف الصدمة وهي وجود عنكبوت تعيش في أذن تلك السيدة.

بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية أثناء القيام بالفحوصات قد اكتشف المسعفون أن الأصوات التي تعاني منها والألم يعدان قادمان من العنكبوت الذي يستقر في أذن تلك المريضة.



وتعد من اللحظات الصادمة والتي التقطها الطبيب المعالج هان شينغ لونغ من منظار داخلي أثناء فحصه لأذن المريضة يجد مايشبه طبلة الأذن إلا أنه في الواقع شبكة حريرية للعنكبوت والذي اندفع ليهاجم المسبار أثناء الفحص و لكن تم إزالته في النهاية بسهولة فلم يكن العنكبوت ساماً، إلا أنه قد سبب أضرارا طفيفة في أذن السيدة .