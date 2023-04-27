على غرار بيراميدز.. الزمالك يمارس هوايته في التلويح بالانسحاب من السوبر

وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة البرتغالى فيتور بيريرا، على الحكم الدولى المصرى محمود البنا لإدارة مباراة السوبر المصرى بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها فى الأراضى الإماراتية، فى الخامس من شهر مايو المقبل، وهو ما قوبل بعاصفة من الرفض والتنديد بالقرار ومطالب بالانسحاب من قبل نادي الزمالك والمحسوبين عليه.

هل ينسحب الزمالك من السوبر

يحتضن ملعب محمد بن زايد بالإمارات، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، في الخامس من مايو المقبل.

وترددت أنباء قوية عن رغبة الزمالك في الانسحاب من مباراة السوبر أمام الأهلي، بسبب اسناد الإدارة التحكيمية للحكم المصري محمود البنا، وعدم استقدام حكام أجانب.

بديل الزمالك حال انسحابه

أفادت الأنباء أن مسؤولي الزمالك يدرسون الانسحاب من السوبر أمام الأهلي بعد تعيين الحكم محمود البنا لإدارة المواجهة، المقرر إقامتها في الإمارات.

وتنص اللائحة على أن يشارك وصيف الدوري حال انسحاب البطل أمام الفريق المُتوج بكأس مصر.

وفي حالة انسحاب الزمالك سيلعب بيراميدز ضد الأهلي على لقب السوبر المصري.

الغندور: العدالة أهم من أي مباراة

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة إلى جمهور الزمالك بشأن انتشار أخبار عن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر.

وطالب الغندور بتطبيق العدالة مع نادي الزمالك، أسوة بالمنافسين، حيث كتب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "العدالة أهم من اي مباراة".

ميدو يدعو للانسحاب من المباراة

دعا أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق علي توحد صفوف نادي الزمالك ومساندته مجلس ادارة على الانسحاب من كأس السوبر.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي تويتر: "اتمنى أن ينسى كل ⁧‫الزمالكاوية‬⁩ خلافاتهم في الوقت الحالي ويدعموا قرار المجلس في حالة الإنسحاب.. ⁧‫الزمالك‬⁩ ليس ناديا صغيرا حتى ينبطح المسؤولين عن الكرة هذا الانبطاح في بلد لها تاريخ كبير في كرة القدم مثل ⁧‫مصر‬⁩".

شوبير يكشف حقيقة انسحاب الزمالك

كشف الاعلامي أحمد شوبير حقيقة انسحاب فريق الزمالك من خوض قمة السوبر أمام الأهلي.

وقال شوبير عبر أون تايم سبورتس: «على مسؤوليتي الشخصية، الأهلي والزمالك سيخوضان السوبر، ولن ينسحب أحد منهما».

وأكمل: «لأسباب كثيرة جدًا لا يتمكن أحد من القطبين الانسحاب من مباراة السوبر».