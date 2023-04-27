صحف الإمارات.. مصالح مشتركة بين برلين و أبو ظبي ..وخطر الجفاف الأفريقي يعصف الآلاف

محمد بن راشد: نجحنا في رفع سـقف طموحاتنا للوصول للقمر وصنع فريق قادر على إدارة مشاريع فضاء متقدمة.

قرقاش يستعرض العلاقات بين البلدين مع مسؤول ألماني.

خطر الجفاف.. الاحترار المناخي يفتك بالقرن الإفريقي

قبل «الهجوم الحتمي».. روسيا تكثّف عملياتها في باخموت

اهتمت صحف الإمارات اليوم الخميس بعدة احداث عالمية ومحلية.

وناقشت صحيفة الإمارات اليوم ، تعليق الشيخ محمد بن راشد في مركز الفضاء، حيث أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن المهمة الجديدة لمركز محمد بن راشد للفضاء لاستكشاف القمر تحت اسم «راشد2».

وأكد بن راشد علي أن دولة الإمارات ماضية في مسيرتها الريادية في مجال صناعة واستكشاف الفضاء.

جاء ذلك خلال زيارة لمركز محمد بن راشد للفضاء، و يرافقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ولقائه بفريق عمل المركز، مؤكداً على أهمية التحلي بالعزيمة والإصرار، والإيمان بأن النجاحات القادمة كثيرة، وأن دولة الإمارات اجتازت شوطاً كبيراً في صناعة الفضاء في وقت قياسي.

وقال بن راشد: «تم إنجاز المحاولة الأولى للوصول إلى القمر.. ومستمرون في إنجاز محاولات جديدة بإذن الله حتى نصل».

واضاف : «لم تنجح مهمة المركبة التي تحمل المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر.. ولكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر.. ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة.. ونجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال 10 سنوات».

وأكد بن راشد: «نحن دولة تأسست على الطموح.. نحن دولة لم تتوقف منذ 2 ديسمبر 1971.. ولن تتوقف.. ولن تلتفت.. ولن تضع أهدافاً صغيرة لنفسها.. القادم أجمل وأعظم وأكثر جرأة بإذن الله».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات على «تويتر»: «لم تنجح مهمة المركبة التي تحمل المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر.. ولكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر.. ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة.. ونجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال 10 سنوات.. اليوم المستكشف (راشد 1) على سطح القمر يحمل علم الإمارات.. ليشكل أكبر دليل على شجاعتنا.. وتفكيرنا خارج الصندوق.. ومحاولتنا الوصول للقمر.. من اليوم سيبدأ العمل على (راشد2).. مستكشف جديد.. لمحاولة جديدة للوصول للقمر».

وجاء في صحيفة الوطن الإماراتية لقاء انور قرقاش بنظيره الألماني ، والتقى الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أمس مع ينس بلوتنر مستشار شؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الألماني أولاف شولتس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في ظل شراكتهما الاستراتيجية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها.

ونقلت صحيفة الخليج عن دراسة علمية حول الجفاف في أفريقيا ، حيث أكدت دراسة علمية نُشرت، اليوم الخميس، أن الجفاف الشديد الذي يضرب القرن الإفريقي نجم عن تضافر غير مسبوق لنقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

وقالت شبكة “وورلد ويذر اتريبيوشن” (دبلو دبليو ايه)، التي تجري تقييمًا للعلاقة بين العوامل الجوية القصوى وتغيّر المناخ، إن “تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية جعل إمكانية حدوث الجفاف الزراعي في القرن الإفريقي أكبر ب100مرة”.

تسببت المواسم الخمسة المتتالية من عدم هطول الأمطار حتى الآن في نفوق الملايين من رؤوس الماشية وتدمير محاصيل ودفعت بملايين الأشخاص الى مغادرة مناطقهم بحثا عن الماء والغذاء في أماكن أخرى.

وأشار معدّو الدراسة إلى أن التغير المناخي أثّر “بشكل طفيف على كميات الأمطار السنوية” الأخيرة في المنطقة، لكنه أثّر بشدّة على ارتفاع درجات الحرارة مسؤول عن زيادة حادة في النتح التبخّري الذي أدى إلى تجفيف قياسي للتربة والنباتات.

واهتمت نفس الصحيفة بالتطورات الروسية الاوكرانية، و قصفت القوات الروسية مدينة باخموت، التي أصبحت نقطة محورية في محاولات روسيا منذ شهور للسيطرة على إقليم دونباس بشرق أوكرانيا.

و قال رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية: إن القوات الأوكرانية تتدفق على المدينة قبل شن هجوم مضاد «حتمي».



وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير نشرته على موقع فيسبوك، أن القتال محتدم في باخموت ومناطق قريبة منها، وأضافت أن القوات الروسية فشلت في التقدم نحو قريتين باتجاه الشمال الغربي، فيما تعرضت 12 منطقة على الأقل لنيران القوات الروسية.