سيدات يد الأهلي يواجه الزمالك اليوم في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، فريق الزمالك، اليوم الخميس، ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، في الرابعة مساء، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.

اختتم الأهلي تدريباته أمس بعد محاضرة المدير الفني محمد عادل، الذي أكد خلالها العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد توج مؤخرا ببطولة كأس مصر، على حساب الزمالك، بنتيجة 33-22، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى.