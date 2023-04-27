نشرة المرأة والصحة| نوع شكولاتة شهير يضر الأطفال والكبار .. الممنوعون من تناول اللحوم .. 7 أغذية مهمة للتحكم في الغدة الدرقية

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري مجموعة من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة و الموضوعات التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية، نرصد لكم أبرزها ..



تحذير.. نوع من الشيكولاتة منتشر في الأسواق خطر على الأطفال



يقبل الاطفال والكبار على تناول الشيكولاتة السايحة وقد يصل الامر للإفراط مما يضر الصحة لذا نستعرض لكم من خلال السطور التالية أضرار الإكثار من تناول الشيكولاتة السايحة.



هل أنت منهم؟ فئات ممنوعة من تناول اللحوم



تعد اللحوم من البروتينات المهمة للجميع، لكن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناولها لأنها تسبب لهم بعض الأضرار نتيجة طبيعة أجسامهم أو حالتهم الصحية، وهم:



الرومان والزبادي الأشهر..7 أغذية يجب تناولها للتحكم في الغدة الدرقية

يعد خلل الغدة الدرقية مشكلة خطيرة و يمكن أن يسبب العديد من المشكلات الخطيرة في جسمك ويساعد تناول الغذاء المناسب فى السيطرة عليه والحد من الأعراض