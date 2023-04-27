الأهلي يؤجل مصير احتراف نجم القلعة الحمراء بعد لقاء السوبر.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تأجيل النادي الأهلي قرار احتراف اللاعب أحمد عبد القادر عقب مباراة كأس السوبر.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "الأهلي يؤجل حسم مصير احتراف أحمد عبد القادر إلى ما بعد لقاء السوبر لاتخاذ القرار النهائي”.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق الرجاء المغربي يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الرجاء ضد الأهلي

مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بين الفريقين، مساء السبت الماضي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة.