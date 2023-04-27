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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 26

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.
كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.. ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 15
العاصمة الإدارية 26 15
6 أكتوبر 27 16
بنهــــا 26 15
دمنهور 24 14
وادي النطرون 21 15
كفر الشيخ 25 15
المنصورة 25 15
الزقازيق 26 15
شبين الكوم 26 15
طنطا 26 15
دمياط 24 16 
بورسعيد 23 16
الإسماعيلية 27 16
السويس 27 16
العريش 24 15
رفح 24 15
رأس سدر 31 15
نخل 33 07
كاترين 25 06
الطور 32 20
طابا 30 20 
شرم الشيخ 35 21
الإسكندرية 22 15
العلمين الجديدة 23 16 
مطروح 21 15
السلوم 22 15
سيوة 27 17 
رأس غارب 27 21 
الغردقة 35 22 
سفاجا 34 21 
مرسى علم 34 22
شلاتين 29 23
حلايب 27 22
أبو رماد 30 21 
رأس حدربة 26 22 
الفيوم 32 17
بني سويف 31 17 
المنيا 32 16
أسيوط 33 16
سوهاج 34 19 
قنا 35 22 
الأقصر 36 22 
أسوان 37 21
الوادي الجديد 35 22 
أبوسمبل 34 25

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:


العظمى الصغرى
مكة 39 25
المدينة 35 21 
الرياض 33 21
المنامة 32 25
أبوظبى 33 24
الدوحة 35 24
الكويت 38 20
دمشق 26 11
بيروت 22 17
عمان 25 13
القدس 25 13
غزة 25 17
بغداد 36 19
مسقط 32 28
صنعاء 23 11 
الخرطوم 40 29
طرابلس 24 17 
تونس 26 14
الجزائر 25 15
الرباط 29 15
نواكشوط 30 20

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 15 07
إسطنبول 12 08
إسلام آباد 31 19
نيودلهى 34 23
جاكرتا 33 26
بكين 24 14
كوالالمبور 33 25
طوكيو 22 15
أثينا 20 10
روما 22 09
باريس 18 13
مدريد 31 15
برلين 12 03
لندن 15 11
مونتريال 14 05
موسكو 20 10
نيويورك 17 10
واشنطن 21 12
أديس أبابا 20 13

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