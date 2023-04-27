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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض تلغي أحكام المؤبد لـ3 متهمين بقتل شخص بقنا

مطرقة
مطرقة

قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من ثلاثة متهمين وهم أب ونجلاه وذلك على الحكم الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات قنا عما أسند إليهم من اتهام في جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد بمركز دشنا بمحافظة قنا وفى الموضوع بتصحيح الاحكام الصادرة وذلك بعد تعديل القيد والوصف بالقضية الى تهمة ضرب افضى الى موت .

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بتعديل احكام السجن المؤبد الى السجن 10 سنوات للمتهم " محمود .ج" والحبس سنة للمتهمان "مبارك .م" "عبد الناصر .م" .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية  بانهم في يوم 2018/8/23 بدائره مرکز دشنا محافظة قنا قتلوا المجني عليه حسن عبد الباري الدسوقي عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض سلاح ناري بندقية آلية وسلاحين أبيضين مواسير حديد محل الاتهام الثانية وتوجا صوب المكان الذي ايقنا سلفا تواجده فيه وما ان ظفروا به حتى أخذوه على غرة وكالا له الضربات قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم الأول" محمود .ج" أحرز بندقية آلية حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازها، والمتهمان الثاني "مبارك .م" والثالث "عبد الناصر .م" أحرز كل منهما أداة ماسورة حديد مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها وإحرازها وحيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية. 

وبإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وبتداولها قضت المحكمة بالسجن المؤبد عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.

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