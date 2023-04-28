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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ الدقهلية: سرعة الانتهاء من تقنين أملاك الدولة وتكثيف العمل بملف التصالح

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


استهل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس جلسة انعقاد المجلس التنفيذي بالوقوف دقيقة حداد علي روح المرحومة الدكتورة منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والذي وافتها المنية يوم الأربعاء الماضي .

جاء ذلك خلال رئاسته لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف  السكرتير العام للمحافظة ، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ، والساده مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم .

وقال " مختار " علينا جميعاً مراعاة الله في عملنا ووضع مصالح المواطنين ضمن أولي أولوياتنا ، لأننا جميعاً مؤتمنين علي هذا الوطن ، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لوضع مصر في مكانتها التي تليق بيها وسط الأمم والشعوب .

وأشار " المحافظ  " إلي ضرورة تحديد الموضوعات ذات الأهمية وتقسيم توقيتات العمل والتركيز علي الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية من صحة وتعليم ونظافة ورصف وغيرها .

ووجه " مختار " لوكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالتصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين  لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري .

كما وجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة اي تغيرات جديده او مخالفات وإزالتها في المهد ، لمنع البناء المخالف سواء علي الأراضي الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع او البناء بدون ترخيص .

وايضا وجه " المحافظ " بتكثيف العمل في ملف تقنين املاك الدولة وملف التصالح علي مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها  

وكلف " مختار " مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية والعمل علي بشكل مكثف علي مدار 24 ساعة ومتابعة يومية لمعدل التنفيذ .

كما كلف " المحافظ " رؤساء مراكز كلا من بلقاس وميت غمر واجا والسنبلاوين والمنزلة بسرعة الانتهاء من توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة في مراكز المرحلة الثانية تمهيداً لتدشينها .

وايضا كلف " مختار " كلا من مدير مديرية الطرق ورئيس حي غرب وحي شرق بمتابعة أعمال تطوير شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصوره وحتي كوبري سندوب ، وتكثيف العمل ليل نهار للانتهاء من أعمال التطوير قبل نهاية شهر يونية القادم .

ووجه " المحافظ " بالاستعداد الكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للبدء في تنفيذ الموجة 21 لإزالة كافة التعديات علي أملاك الدولة وأملاك الري ، والتي سيتم تنفيذها علي ثلاث مراحل ( المرحلة الأولي من 29/4/2023 حتي 19/5/2023 ، والمرحلة الثانية من 27/5/2023 حتي 16/6/2023 ، والمرحلة الثالثة من 24/6/2023 وحتي 14/7/2023 ) .

والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق   علي عدد من الموضوعات ، شملت الموافقة علي قيام شركة غاز مصر بتنفيذ خط غاز طبيعي لتغذية مدينة دكرنس وكافة مراكز المنطقة الشمالية ، كما تمت الموافقه علي تأجير الدور الأرضي بمبني الخدمات الحكومية التابع للوحدة المحلية بمنية سمنود لإقامة مكتب بريد لخدمة المواطنين بالقرية ، وأيضاً تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 200 متر مربع بمنطقة حي الطيارة بمدينة السنبلاوين لإنشاء مكتب بريد عليها لخدمة المواطنين ، كما تمت الموافقه علي تأجير الدور الأرضي بمبني الوحدة المحلية بالصلاحات مركز ومدينة بني عبيد لإقامة مكتب بريد لخدمة المواطنين ، كما تمت الموافقه علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 3,800 متر مربع أملاك دولة بمدينة دكرنس لإقامة موقف حضاري يضم كافة المواقف داخل المدينة .

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الإقتصاد المصرى محافظ الدقهلية وزارة الزراعة مخالفات البناء الدكتور أيمن مختار التصالح علي مخالفات البناء إجتماع المجلس التنفيذي

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