عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: مصر تستضيف 9 ملايين أجنبي.. وتحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

السيسي: مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين ضيف يتم التعامل معهم كمواطنين مصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية النمساوية علاقات قوية ومستقرة وتعود لأكثر من ١٥٠ عاما، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز في خبر عاجل ”.

 

نحتاج إلى خبرات مصر.. مستشار النمسا: تحدثت مع الرئيس السيسي عن مكافحة الإرهاب

أكد مستشار النمسا كارل نيهامر، أن  مصر تعتبر مقصدا أساسيا للسائحين من النمسا ويزور النمساويون مصر في الإجازات .

 

بالأعلام والورود.. قاعدة شرق تواصل استقبال المصريين القادمين من السودان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية ترصد وصول عدد كبير من الطائرات المصرية إلى قاعدة شرق، التي تقل المصريين القادمين من السودان .

 

منظمة الصحة العالمية: تراجع وفيات كوفيد بنسبة 95% هذا العام |فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرًا بعنوان، منظمة الصحة العالمية: تراجع وفيات كوفيد بنسبة 95% هذا العام.

 

ربنا يكرمه مسبناش.. المصريون العائدون من السودان يشكرون الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لحظات وصول العديد من الطائرات المصرية التي تقل المصريين القادمين من السودان .

 

الجو هيمطر.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الموجة الجديدة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى ستشهدها البلاد من مساء اليوم الخميس، مؤكدة أن البلاد ستتأثر بـ موجة من الكتل الهوائية، تجعل الجميع يشعر بـ انخفاض في درجات الحرارة.

 

سمير فرج: أهالي سيناء أصبحوا الآن جزءا من نسيج المجتمع المصري

قال اللواء سمير فرج، لواء أركان حرب، إن أهالي سيناء أصبحوا جزءا من نسيجا المجتمع المصري، وتلك لفتة رائعة، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة توجد جامعات فى شرق بور سعيد لأهالي سيناء، إلى جانب جامعة سيناء فى الإسماعيلية.

 

خبير اقتصادي: مصر تنفذ مشروعات قومية تحقق التنمية المستدامة بسيناء| فيديو

أكد ماجد عبد العظيم الخبير الاقتصادي، أن  سيناء تمثل 6 % من مساحة مصر، وتقع سيناء في الشمال الشرقي لجمهورية مصر العربية وتتواجد في قارة أسيا.

 

بحجم طابع بريد.. معلومات عن أصغر نسخة مصحف في العالم| فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن امتلاك عائلة في ألبانيا لأصغر مصحف في العالم بحجم طابع بريد.

 

المتحدث الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي: الوضع في السودان مقلق

قال المتحدث الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، إن هناك "قلقا كبيرا حول مستقبل الأمن الغذائي في السودان في ظل الأزمات المتلاحقة".

 

السيسي مستشار النمسا مصر قاعدة شرق السودان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

قرار رسمي من مرتضى منصور بشأن مباراة السوبر

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

كهربا في ورطة .. اخطار الاستئناف يثير أزمة للنادي الأهلي في السوبر

فرحة في بيوت طلاب الثانوية العامة| 10 قرارات من الوزير استجابت لمطالب أولياء الأمور قبل الامتحانات

النهايات أخلاق وهنفضل أصحاب.. انفصال تامر حسني وزوجته بسمه بوسيل

ترشيحاتنا

3500 جنيه أقل مرتب في الحكومة| التفاصيل الكاملة لـ زيادات الأجور.. والتطبيق من الشهر الحالي

"ملامحنا تشبه جدودنا".. شباب مصر يتصدى لمحاولات "تزييف تاريخ الفراعنة" بطريقة مبتكرة

القوات البحرية تنقذ "لنش سياحى" على متنه 37 فردا بنطاق بالبحر الأحمر

الكشف عن هوية السفينة المحتجزة تحت ولاية الجيش الإيراني.. تفاصيل

خطف أنظار القارة.. هدّاف الكونفدرالية يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

موفد "القاهرة الإخبارية": 17 طائرة عسكرية نقلت المصريين من السودان منذ بدء الإجلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكله غريب| صورة ساندوتش برجر تثير الفزع على الفيسبوك .. فما السبب؟

طريقة عمل آيس كريم البطيخ .. صحي ولذيذ

ظهر يقود سيارة.. حجم أكبر قط في العالم يثير الدهشة |شاهد

تعليق ناري.. رضوى الشربيني: صنف ميملاش عينه غير التراب

فيديو

رمال وأتربة وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر الدولار |فيديوجراف

لا ينتمي إلى زماننا.. قصة مسن ظهر يوم 27 رمضان بالمدينة المنورة|فيديوجراف

هل تحدث توابع لـ زلزال أمس؟ تطورات جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ