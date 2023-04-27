السيسي: مصر تستضيف 9 ملايين أجنبي.. وتحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

السيسي: مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين ضيف يتم التعامل معهم كمواطنين مصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية النمساوية علاقات قوية ومستقرة وتعود لأكثر من ١٥٠ عاما، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز في خبر عاجل ”.

نحتاج إلى خبرات مصر.. مستشار النمسا: تحدثت مع الرئيس السيسي عن مكافحة الإرهاب

أكد مستشار النمسا كارل نيهامر، أن مصر تعتبر مقصدا أساسيا للسائحين من النمسا ويزور النمساويون مصر في الإجازات .

بالأعلام والورود.. قاعدة شرق تواصل استقبال المصريين القادمين من السودان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية ترصد وصول عدد كبير من الطائرات المصرية إلى قاعدة شرق، التي تقل المصريين القادمين من السودان .

منظمة الصحة العالمية: تراجع وفيات كوفيد بنسبة 95% هذا العام |فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرًا بعنوان، منظمة الصحة العالمية: تراجع وفيات كوفيد بنسبة 95% هذا العام.

ربنا يكرمه مسبناش.. المصريون العائدون من السودان يشكرون الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لحظات وصول العديد من الطائرات المصرية التي تقل المصريين القادمين من السودان .

الجو هيمطر.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الموجة الجديدة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى ستشهدها البلاد من مساء اليوم الخميس، مؤكدة أن البلاد ستتأثر بـ موجة من الكتل الهوائية، تجعل الجميع يشعر بـ انخفاض في درجات الحرارة.

سمير فرج: أهالي سيناء أصبحوا الآن جزءا من نسيج المجتمع المصري

قال اللواء سمير فرج، لواء أركان حرب، إن أهالي سيناء أصبحوا جزءا من نسيجا المجتمع المصري، وتلك لفتة رائعة، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة توجد جامعات فى شرق بور سعيد لأهالي سيناء، إلى جانب جامعة سيناء فى الإسماعيلية.

خبير اقتصادي: مصر تنفذ مشروعات قومية تحقق التنمية المستدامة بسيناء| فيديو

أكد ماجد عبد العظيم الخبير الاقتصادي، أن سيناء تمثل 6 % من مساحة مصر، وتقع سيناء في الشمال الشرقي لجمهورية مصر العربية وتتواجد في قارة أسيا.

بحجم طابع بريد.. معلومات عن أصغر نسخة مصحف في العالم| فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن امتلاك عائلة في ألبانيا لأصغر مصحف في العالم بحجم طابع بريد.

المتحدث الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي: الوضع في السودان مقلق

قال المتحدث الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، إن هناك "قلقا كبيرا حول مستقبل الأمن الغذائي في السودان في ظل الأزمات المتلاحقة".