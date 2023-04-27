«النقد الاحتمالي في الشِّعر السوري المعاصر».. كتاب يكشف صورةً حقيقيةً عن القصيدة

صدر حديثاً عن دار جهات للنشر والطباعة والتوزيع كتاب نقدي للأديب والشاعر مفيد خنسة تحت عنوان: «النقد الاحتمالي في الشِّعر السوري المعاصر».

يقع الكتاب في 446 صفحة من القطع الكبير ويتضمن عشرَ دراساتٍ لعشرة شعراء سوريين معاصرين وهم حسب التسلسل الألفبائي: «ابراهيم عباس ياسين، د. أديب حسن، أيمن معروف، جهاد الأحمدية، د. راتب سكر، صقر عليشي، محمد حمدان، منير خلف، د. نزار بريك هنيدي، وفيق خنسة».

وينوه المؤلف في مقدمة الكتاب بتجارب شعرية هامة لشعراء آخرين لهم حضورهم في الشِّعر السوري المعاصر، ويشير إلى أن اقتصار كتابه على الشعراء الذين اختار لهم هذه القصائد لا يعني بحالٍ من الأحوال إهمال غيرها من القصائد أو التجارب، ويؤكد في الوقت نفسه على أن هذه القصائد المختارة تعطي صورةً حقيقيةً عن الشِّعر السوري الحديث ويضيف أنه حرص في اختياره على أن يكون الشعراء من أجيالٍ مختلفة، وان تكون القصائد تعتمد الوزن الشِّعري أي قصيدة التفعيلة أو القصيدة التقليدية ذات نظام الشطرين.