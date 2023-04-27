عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«النقد الاحتمالي في الشِّعر السوري المعاصر».. كتاب يكشف صورةً حقيقيةً عن القصيدة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن دار جهات للنشر والطباعة والتوزيع كتاب نقدي للأديب والشاعر مفيد خنسة تحت عنوان: «النقد الاحتمالي في الشِّعر السوري المعاصر».

يقع الكتاب في 446 صفحة من القطع الكبير ويتضمن عشرَ دراساتٍ لعشرة شعراء سوريين معاصرين وهم حسب التسلسل الألفبائي: «ابراهيم عباس ياسين، د. أديب حسن، أيمن معروف، جهاد الأحمدية، د. راتب سكر، صقر عليشي، محمد حمدان، منير خلف، د. نزار بريك هنيدي، وفيق خنسة».

وينوه المؤلف في مقدمة الكتاب بتجارب شعرية هامة لشعراء آخرين لهم حضورهم في الشِّعر السوري المعاصر، ويشير إلى أن اقتصار كتابه على الشعراء الذين اختار لهم هذه القصائد لا يعني بحالٍ من الأحوال إهمال غيرها من القصائد أو التجارب، ويؤكد في الوقت نفسه على أن هذه القصائد المختارة تعطي صورةً حقيقيةً عن الشِّعر السوري الحديث ويضيف أنه حرص في اختياره على أن يكون الشعراء من أجيالٍ مختلفة، وان تكون القصائد تعتمد الوزن الشِّعري أي قصيدة التفعيلة أو القصيدة التقليدية ذات نظام الشطرين.

دار جهات للنشر والطباعة كتاب نقدي الشاعر مفيد خنسة النقد الاحتمالي في الش عر السوري دراسات لعشرة شعراء سوريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

كهربا في ورطة .. اخطار الاستئناف يثير أزمة للنادي الأهلي في السوبر

فرحة في بيوت طلاب الثانوية العامة| 10 قرارات من الوزير استجابت لمطالب أولياء الأمور قبل الامتحانات

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 أبريل 2023

ترشيحاتنا

السيسي: مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين أجنبي يتم التعامل معهم كمواطنين .. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين| أخبار التوك شو

حفل افتتاح عالمي وحضور جماهيري مميز بمونديال الجمباز الفني "القاهرة 2023"

الخارجية تعلن عن استقبال مصر 16 ألف جنسية من السودان بالمنافذ الحدودية

النهايات أخلاق وهنفضل أصحاب.. انفصال تامر حسني وزوجته بسمه بوسيل

لو محتار .. أقوى وأفضل أجهزة لاب توب في 2023

لفترة محدودة.. فورد فوكاس بخصم 70% | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر يقود سيارة.. حجم أكبر قط في العالم يثير الدهشة |شاهد

تعليق ناري.. رضوى الشربيني: صنف ميملاش عينه غير التراب

مضغ اللبان يسبب مشاكل صحية مؤلمة في 3 حالات| تفاصيل

اتوقعوا يعيشوا 3 أيام.. شاهد أغرب توأم ملتصق لشابتين من المكسيك

فيديو

رمال وأتربة وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر الدولار |فيديوجراف

لا ينتمي إلى زماننا.. قصة مسن ظهر يوم 27 رمضان بالمدينة المنورة|فيديوجراف

هل تحدث توابع لـ زلزال أمس؟ تطورات جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

اﻟﻤﺰﻳﺪ