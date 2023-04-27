السوشيال ميديا.. تعليق مثير من لاعب الزمالك السابق على الانسحاب من كأس السوبر.. ونادين نسيب نجيم تخطف الأنظار مع خطيبها

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

قبل مباراة الرجاء المغربي.. كهربا يوجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي المتابعين وجماهير النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل “ انستجرام ”.

وكتب كهربا عبر خاصية “الاستوري”: “ابتسم فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة وعليها نؤجر".

حال الفوز على الأهلي.. رئيس الرجاء يرفع مكافآت النصر قبل موقعة السبت

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن قرار رئيس نادي الرجاء برفع مكافآت الفوز للفريق عند فوزهم أمام النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر “فيسبوك”: ""هيسبورت" المغربي رئيس نادي الرجاء قرر رفع مكافآت الفوز لفريقه حال الفوز على الأهلي من 80 ألف درهم مغربي إلى 110 ألف درهم لكل لاعب".

بقبلة على الرأس.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار مع خطيبها من المالديف

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة جديدة برفقه خطيبها من إجازتها الصيفية داخل المالديف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نادين نسيب نجيم عبر خاصية “الاستوري”، في صورة رومانسية برفقه خطيبها، وهو يقبلها علي رأسها.

مسرحية ومش هتخلص|تعليق مثير من لاعب الزمالك السابق على الانسحاب من كأس السوبر

علق أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، علي انسحاب نادي الزمالك من مباراة كأس السوبر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.