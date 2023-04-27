المغرب يحظى بشرف تنظيم البطولة الإفريقية للبريكدانس المؤهلة للألعاب الأولمبية بباريس

تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وفي إطار الاحتفاء بمدينة الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية لسنة 2022، وبشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحتضن عاصمة المملكة احتفاليات [email protected] for AFRICAالتي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية، الرشاقة البدنية، الهيب هوب والأساليب المماثلة خلال الفترة ما بين الــ 03 و13 ماي المقبل.

وستساهم هذه التظاهرة في إغناء الحركة الرياضية والثقافية بمدينة الأنوار، وترسيخ هوية المغرب الذي بات منارة لإشعاع قيم التسامح والتعايش والتعدد الثقافي والمنسجمة مع البعد الحضاري الذي يزخر به خدمة للقارته.

وستكون عاصمة المملكة على موعد مع التاريخ، بعد أن وقع الاختيار على المغرب كأول بلد إفريقي يحظى بتنظيم البطولة الإفريقية للبريكدانس المؤهلة مباشرة لأولمبياد باريس، وهي المسابقة التي ستجرى أطوارها على ركح مسرح محمد الخامس بالرباط يومي 12 و13 مايو 2023.

هذه البطولة التي تنظم فعالياتها تحت لواء الجامعة الدولية للرقص الرياضيWDSF، منح شرف تنظيمها للمملكة المغربية اعترافا لها بالأدوار الطلائعية التي تقوم به من أجل النهوض بهذه الممارسة الرياضية وهيكلتها على المستوى القاري.

وإلى جانب المسابقة الرياضية، ستكون مدينة الأنوار على موعد مع الاحتفالات الثقافية، وذلك من خلال تسليط الضوء على ثقافة الهيب هوب والبريكدانس، عبر تقديم عدة عروض فنية للشباب المهتم، وهي الحفلات التي ستحتضنها حديقة الحسن الثاني يومي 3 و 10 مايو المقبل.

وإلى جانب ذلك، سيتم تنظيم تدريبات تحسيسية تعليمية في أساليب الهيب هوب والبريكدانس موجهة للنشء، تتخللها عروض فنية وكذا ورشات في الموسيقى والبريكدانس ورسومات الجرافيتي وهي الفعالية التي ستجرى على ضفة نهر أبي رقراق بالرباط، كما قررت لجنة التنظيم تنظيم عرضين فنيين لموسيقى ورقص الهيب هوب، مفتوحين للعموم.

وستعرف فعاليات [email protected] for AFRICA، أيضا عقد مؤتمر رياضي أكاديمي بشراكة مع جامعة محمد الخامس، وذلك بمشاركة مختصين وخبراء دوليين لتدارس التحولات التي تعرفها هذه الأساليب الثقافية والرياضية وتوظيفها خدمة للشباب الأفارقة، هذا اللقاء الأكاديمي سينعقد يوم 11 مايو المقبل، تحت شعار: “ثقافة الهيب هوب ورقص البريكدانس طموح لأفريقيا”.

هذا، وستعرف هذه التظاهرة تنظيم حفل ختامي على مسرح محمد الخامس، يوم 13 مايو 2023، ابتداء من الساعة التاسعة مساء، بمشاركة مجموعات موسيقية شهيرة.