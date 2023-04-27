البلاد الناطقة بالألمانية تدعو لسرعة ضم دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

دعا وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج إلى تسريع مفاوضات انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير- في تصريحات له اليوم الخميس، عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الناطقة باللغة بالألمانية في مدينة سالزبورج النمساوية- أن انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي أمر حيوي وضروري.

ومن جانبها، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك من هجرة المزيد من الشباب من دول غرب البلقان إلى دول الاتحاد الأوروبي قائلة "إذا لم تأت أوروبا إليهم فسوف يأتون إلى أوروبا".

ومن ناحيته، أشار وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن أيضا إلى مسئولية دول غرب البلقان عن إعداد نفسها لمعايير والتزامات عضوية الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الدول الناطقة باللغة الألمانية هي خمسة دول ألمانيا والنمسا ولوكسمبورج وسويسرا وليختنشتاين، ويعقد وزراء خارجيتها اجتماعات دورية بالتناوب.