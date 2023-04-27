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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية يناقشان التحضيرات لمنتدى التكامل الاقتصادي

صدى البلد

   عقدت اللجنة الفرعية للبرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية المعنية بالتحضير لعقد منتدى التكامل الاقتصادي العربي في نسخته الثانية، اجتماعهما الأول برئاسة النائب هزاع بن بكر القحطاني وحضور النائبين طارق نصير وأحمد بو شهاب والمستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي والدكتور ياسر كاسب مدير الشئون البرلمانية، وحضره من جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية حسن دياب. 
وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم /الخميس/، بأن الاجتماع ناقش التصور المبدئي بشأن موعد عقد المنتدى في نسخته الثانية وكذلك المحاور التي سيناقشها وقائمة المشاركين، حيث يسعى المنتدى إلى تعزيز كل سبل التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتعزيز التجارة البينية، وكذلك المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعّلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية والأمن الغذائي.
يشار إلى أن، البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية أطلقا العام الماضي النسخة الأولى للمنتدي تحت عنوان "تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.. التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، والذي ناقش جميع التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، بهدف رسم ملامح الوحدة الاقتصادية العربية في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة.

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