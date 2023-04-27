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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«أركان الإسلام» باللغة الروسية.. أحدث إصدارات رؤية للنشء

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن سلسلة (رؤية) للنشء كتاب: (أركان الإسلام) باللغة الروسية ، والذي يعد أحدث إصدارات (رؤية) للنشء وواحدًا من أهمها،.

وقدم له وزير الأوقاف بمقدمة جاء فيها:

فأركان الإسلام خمسة، هي : الشهادتان، والصلاة، والزكاة، والصيام، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا."

والأركان هي الأعمدة الأساسية التي لا يتم بناء الإسلام بدونها، وفي مقدمتها شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويليها في الترتيب الصلاة التي هي عماد الدين، والتي هي صلة بين العبد وخالقه، فمن حافظ عليها كانت له نورًا ونجاة وبرهانًا يوم القيامة، ومن ضيعها قالت له : ضيعك الله كما ضيعتني، ولم تكن له لا نورًا ولا نجاة ولا برهانًا يوم القيامة، ثم الزكاة لمن ملك نصابها، وباب الصدقات مفتوح، ثم الصوم الذي هو سر بين العبد وخالقه، ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا .

وقد حاول الكاتب مصطفى غنايم أن يلقي الضوء في هذا الكتاب الممتع على هذه الأركان الخمسة، ثم ذيلنا الكتاب بملحق مختصر لكيفية الوضوء والصلاة من إعداد الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف مع صور ورسوم توضيحية للأستاذ/ عبدالرحمن بكر، تيسيرًا على أبنائنا وبناتنا، وتوضيحًا للكلمة بالصورة، سائلين الله (عز وجل) أن ينفع به وبهم إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.

جاء ذلك ضمن خطة الهيئة والمجلس الأعلى للشئون الاسلامية، في نشر المعرفة ورفع الوعي.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين المجلس الاعلى للشئون الاسلامية سلسلة رؤية للنشء أركان الإسلام باللغة الروسية

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