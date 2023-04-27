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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القارة العجوز.. سياسي صربي يفضح سيطرة بايدن وزيلينسكي على الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية

قال ميلوراد دوديك، الرئيس والعضو الصربي في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الثلاثي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحكمان أوروبا لأنها غير قادرة على حل مشاكلها.

 

وأضاف دوديك خلال تصريحات له في مؤتمر للأعمال، أن الاتحاد الأوروبي يواجه المزيد من المشاكل التي لا يستطيع حلها، ولم يعد هناك قادة في أوروبا". 

 

وتابع: "سمحت أوروبا لنفسها بأن يحكمها أشخاص من خارج أوروبا، ويبدو اليوم أن أوروبا يحكمها بايدن وزيلينسكي، وليس أي شخص آخر، كل ما يقولونه يذهب".‏

 

‏وأشار دوديك إلى أن بيروقراطية الاتحاد الأوروبي في بروكسل قوية، مما يجعل من السهل عليهم منع أي مشاريع مشتركة مع دول المنطقة وإعادة توجيه الأموال نحو دعم أوكرانيا لتبرير إخفاقاتها.‏

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