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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة..الأسبوع المقبل

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماعاتها على مدار أيام الأحد والأثنين والثلاثاء المقبلين.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستناقش خلال أيام الأحد والأثنين والثلاثاء المقبلين عدد من طلبات الإحاطة تتعلق بمشروعات لم يتم توجيه ودعم مالى ، مما تسبب فى تأخر تنفيذها.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 30 من شهر أبريل الجاري.

وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة بمناسبة الأعياد، قائلا: تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين).

وقال: بالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة فى أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء،  ويمارس الوطنية في أروع صورها.

وتابع:"بهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والإخوة والسلام، وكل عام وحضراتكم بخير"

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان طلبات الإحاطة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب

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