وزيرة الخارجية الفرنسية : يمكن إنهاء النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الخميس، أنه من الممكن إنهاء النزاع في إقليم ناجورني كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا، المستمر منذ أكثر من 30 عامًا.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأذربيجاني جيهون بيرموف، خلال زيارة إلى العاصمة الأذربيجانية "باكو".



وصرحت كولونا بأن فرنسا لديها هدف واحد ورغبة واحدة وهي "المساهمة في تحقيق السلام وإيجاد طريق السلام"، معتبرة أنها "عملية طويلة وصعبة، ولكن من الممكن النجاح في تحقيق ذلك".



ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى باكو، مساء أمس الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس إلهام علييف، ووزير الخارجية الأذربيجاني اليوم، بهدف تخفيف التوتر بين أذربيجان وأرمينيا بشأن قضية إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه.



وفي الأحد الماضي، اشتعل الوضع بين البلدين، حيث أقامت سلطات أذربيجان الأحد نقطة تفتيش على الطريق الذي يربط أرمينيا بإقليم ناجورني كاراباخ والمعروف باسم "ممر لاتشين" وهو الشريان البري الوحيد الذي يربط أرمينيا بالإقليم المتنازع عليه، في خطوة وصفتها يريفان بـ"الاستفزازية".



وأعلنت أذربيجان أنها أقامت نقطة التفتيش على الطريق الحيوي الذي يربط أرمينيا بالإقليم، مضيفة أنها اتخذت هذا الإجراء الأول منذ الحرب الخاطفة التي دارت بين أذربيجان وأرمينيا في عام 2020، "لمنع النقل غير المشروع للعمالة والأسلحة والألغام من أراضي أرمينيا إلى العصابات غير الشرعية المؤلفة من قطاع الطرق الأرمن على الأراضي الأذربيجانية". وفي المقابل، نددت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان لها بـ"الاستفزاز الجديد والذرائع الكاذبة التي لا أساس لها".