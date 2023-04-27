الوضع كارثي.. صحفية سودانية: المواد الغذائية تنفد والمستشفيات خالية من الأدوية ..فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية السودانية هبة عبد العظيم، أن هناك شوارع في السودان، ليس فيها مياه منذ 16 أبريل الجاري، ومعظم المستشفيات خالية من الأدوية ومواد الإسعافات الأولية وغالبية الشوارع دون كهرباء.

وقالت هبة عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الحالة الصحية متردية للغاية، إضافة إلى أن هناك تخوفات من مشكلات بيئة خطيرة.

وتابعت الكاتبة الصحفية السودانية، أن استمرار الاشتباكات المسلحة في المدن السودانية بين قوات الدعم السريع، والجيش السوداني ينذر بكارثة.

إطلاق النيران المتواصل

وأشارت هبة عبد العظيم إلى أن نفاد المواد الغذائية في البلاد، نتيجة انتشار النهب والسرقة، وقطع الطرق وإطلاق النيران المتواصل في كافة الأنحاء.