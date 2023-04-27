الأعمال المصري الياباني: 1.44 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الياباني، أن حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان سجل نموا ليبلغ 1.44مليار دولار مقابل 1.28 مليار.

وقال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الصادرات المصرية لليابان سجلت على مدار العام الماضى 327 مليون دولار بارتفاع نسبته نحو %7 عن العام السابق له والذى بلغت خلاله 310 ملايين دولار، لافتا إلى أن الواردات المصرية من اليابان ارتفعت إلى 1.1 مليار دولار مقابل 970 مليون دولار.

وحول أهم الصادرات المصرية للسوق اليابانى أوضح العربى أن الفراولة المجمدة والبصل وحبوب السمسم والسجاد المصنع، فضلا عن الملابس وثانى أكيد السليكون أهم المنتجات المصرية التى تستوردها اليابان.

وأضاف أن أبرز الواردات المصرية من اليابان تركزت فى سيارات النقل ومنتجات درفلة، فضلا عن بعض أنواع الأسماك.

وأكد أن عدد الشركات اليابانية فى مصر سجل 107 تعمل فى قطاعات الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، بحجم استثمارات يتجاوز 462.5 مليون دولار أى ما يقارب 8.5 مليار جنيه.

وأضاف العربى أن الشركات اليابانية العاملة فى مصر، حققت نتائج مرضية، وأنها مستمرة فى توسيع أنشطتها، موضحا أن الدولة المصرية تسعى إلى تقديم مجموعة من الحوافز والضمانات الاستثمارية، لتحفيز الاستثمارات فى الأنشطة والقطاعات المختلفة ومنها الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.