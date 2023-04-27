النشرة الدينية .. فضل ركعتي سنة الوضوء.. وأفضل وقت لآدائها.. عاوزة تجهض ابنتها لسوء خلق زوجها.. والإفتاء ترد |فيديو الخميس 27/أبريل/2023 - 11:00 م 4/27/2023 11:00:30 PM طباعة شارك النشرة الدينية محمود ضاحي الجلاد نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.فضل ركعتي سنة الوضوء .. وأفضل وقت لآدائها عاوزة تجهض ابنتها لسوء خلق زوجها.. والإفتاء ترد |فيديو دعاء بين السجدتين.. 7 كلمات حرص عليها النبي| واظب عليها هل يجوز قضاء صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ حكم ظهور بعض شعر المرأة وهي ترتدي الحجاب.. أمين الإفتاء يرد طباعة شارك فضل ركعتي سنة الوضوء النشرة الدينية أدعية تقال في السجود الجمع بين صيام القضاء والست من شوال