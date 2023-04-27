علاء عبد الحفيظ يوضح رؤيته لكتاب «سقوط ونشوء القوى العظمى»

‏قال الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط عن كتاب سقوط ونشوء القوى العظمى الذي يرصد تأثير الحروب على النظام الدولي أن هذا الكتاب ترجم إلى 23 لغة وتم طباعة أكثر من 2 مليون نسخة من الكتاب فور صدوره وهذا مؤشر على الاهتمام الواسع لهذا الكتاب.

وتابع علاء عبد الحفيظ خلال لقائه في برنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامي "ضياء رشوان"، المذاع عبر فضائية "ETC"، أن الكتاب عرض نقاطا عديدة لم يتم تناولها في هذه الرؤية من قبل تتعلق بصراعات القوى العظمى الذي يكون سببها الصراع بين القطاع العسكري بالقطاع الاقتصادي سواء في صعود القوى العظمى المهيمنة أو سقوطها فيما بعد بسبب التأثير المتبادل بين هذين القوتين.

الإنفاق على القطاع العسكري

ونوه علاء عبد الحفيظ أن مؤلف قال انه كلما زاد الانفاق على القطاع العسكري الذي يكون غرضه التوسع الخارجي يؤثر على القطاعات الأخرى مثل التنمية والاقتصاد وهذا يؤدي بشكل مباشر في سقوط القوى العظمى ويكون صعب جدا أن تعود مرة أخرى إلا بشروط محددة ذكرها فيما بعد.