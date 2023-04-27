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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا: رومانيا تشتري 18 طائرة بدون طيار مقابل 321 مليون دولار

صدى البلد

قال سفير تركيا في بوخارست، أوزغور كيفانج ألتان، اليوم، إن رومانيا ستشتري 18 طائرة بدون طيار من طراز "بايراكتار" مقابل 321 مليون دولار.

وفي سبتمبر 2022، أصدرت وزارة الدفاع الرومانية طلبًا بنية شراء طائرة بدون طيار "بانر" تبلغ قيمتها حوالي 300 مليون دولار أمريكي، وهي في انتظار موافقة البرلمان الروماني. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وغرد ألتان عبر صفحته الرسمية، "الأصدقاء والجيران في البحر الأسود ورومانيا حليفة الناتو ستأخذ الطائرة بدون طيار 'Standard Bearer TB2 SİHA' في جيبها".

وأضاف، لقد فازت هذه الطائرة بدون طيار بالعديد من المعارك.

وبحسب التطبيق الذي نشرته وزارة الدفاع الرومانية، فإن الصفقة تشمل شراء 3 مجموعات من أنظمة الطائرات بدون طيار، كل منها بـ 6 منصات، بقيمة إجمالية 321 مليون دولار أمريكي، وتخطط رومانيا لنشرها في الجيش.

الناتو تركيا طائرة بدون طيار البحر الأسود وزارة الدفاع الرومانية

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