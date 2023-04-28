خالد ميري: مستنيين من رجالة الأهلي التأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا.. فيديو

أكد الإعلامي خالد ميري، أن النادي الأهلي اقترب من التأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا، مشيرا إلى أن الأهلي أدى لقاء قوي في القاهرة أمام الرجاء البيضاوي المغربي، واستطاع الفوز بهدفين دون رد.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أثبت أنه مدرب كبير، وله نظرة في إختيار اللاعبين.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن “الاهلي دايما بنشوفه في الادوار النهائية بمستوى مغاير عن دور المجموعات وواثقين في رجالة الأهلي بالتأهل لنصف النهائي والمنافسة على اللقب”.

بالتأهل لنصف النهائي

وأشار خالد ميري إلى أنه “ مستنيين من رجالة الأهلي بالتأهل لنصف النهائي والمنافسة بقوة على اللقب”.

