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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البهواشي: الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة..والقيادة السياسية توفر الحماية الاجتماعية

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي

أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن  هناك توجيهات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم المواطن المصري، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وباتت في قلب دائرة الاهتمام بمختلف المجالات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية.

 

وقال محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أن  مصر اليوم تستثمر في البشر، وبات الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدا أن هذا يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

 

وتابع الخبير الإقتصادي، أن مشروعات الإسكان والرعاية الصحية ورفع الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور تقدم للفئات البسيطة في المجتمع المصري.

 

 قرارات حماية المظلة الاجتماعية 

وأشار محمد البهواشي إلى  أن قرارات حماية المظلة الاجتماعية تسعى لحياة كريمة للمواطن المصري.

حياة كريمة الرئيس السيسي الرعاية الصحية مصر خالد ميري

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