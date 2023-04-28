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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول البورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.114 مليار ورقة منفذة على 162 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 815 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 88.02% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 11.98%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.60% خلال الأسبوع المنقضي ليغلق عند مستوى 17796.91 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 3074.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 4674.54 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 21374.02 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 3580.49 نقطة.

كانت تعطلت البورصة المصرية، خلال جلسات الأحد والإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع بسبب إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء، واستأنفت العمل خلال جلستى الأربعاء والخميس.

 

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