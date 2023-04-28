هيكلفك 10 جنيهات فقط.. طريقة عمل فطير الطاسة

إذا كنتي تحاولين تقديم اصناف مختلفة علي الفطار بدون تكاليف نقدم لكي اليوم طريقه عمل فطير طاسة للشيف ماجي.

المقادير

3 كوب دقيق بلدى

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ماء

سمنه

طريقة التحضير

* إخلطى الدقيق مع الملح والسكر ثم ضيفى الماء وقلبى حتى تحصلى على عجينة

* شكلى العجبنة لكرات صغيرة وإتركيها لترتاح ثم إفردى العجينة بالنشابة وإدهنيها بالسمنة

* طبقيها بالنصف ثم إدهنيها وطبقيها مرة أخرى وشكلى العجينة المشكلة كرة وإتركيها فى الثلاجة لمدة ليلة

* أفردى العجينة بالنشابة وضعيها فى الطاسة وغطى عليها وقلبيها حتى تمام النضج ثم قدميها