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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أغرب مدن العالم.. قرية يعيش جميع سكانها في شارع واحد

صدى البلد

قرية  بولندية خلابة  تسمى Sułoszowa يعيش جميع سكانها البالغ عددهم 6000 نسمة في نفس الشارع  منذ سنوات عديدة ، لكنها بدأت مؤخرًا في جذب الاهتمام الدولي بعد انتشار صور ومقاطع فيديو عين الطائر على وسائل التواصل الاجتماعي. 

كان ملايين الأشخاص حول العالم مفتونين بالتخطيط غير العادي للمستوطنة الريفية - مئات المنازل على جانبي شارع واحد ، تتسلل عبر الحقول الزراعية متعددة الألوان على مد البصر. 

يعيش كل فرد من السكان البالغ عددهم 5.819 نسمة - وفقًا لتعداد عام 2017 - في نفس الشارع الذي يمتد لأكثر من 9 كيلومترات.
انتشرت الصور الجوية لسوزوزوفا في الأصل في بولندا في عام 2021 ، ولكن هذا الشهر حظي مقطع فيديو تم تصويره بطائرة بدون طيار للقرية البولندية باهتمام دولي.

قرية بولندية مقطع فيديو

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