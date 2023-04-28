أغرب مدن العالم.. قرية يعيش جميع سكانها في شارع واحد

قرية بولندية خلابة تسمى Sułoszowa يعيش جميع سكانها البالغ عددهم 6000 نسمة في نفس الشارع منذ سنوات عديدة ، لكنها بدأت مؤخرًا في جذب الاهتمام الدولي بعد انتشار صور ومقاطع فيديو عين الطائر على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان ملايين الأشخاص حول العالم مفتونين بالتخطيط غير العادي للمستوطنة الريفية - مئات المنازل على جانبي شارع واحد ، تتسلل عبر الحقول الزراعية متعددة الألوان على مد البصر.

يعيش كل فرد من السكان البالغ عددهم 5.819 نسمة - وفقًا لتعداد عام 2017 - في نفس الشارع الذي يمتد لأكثر من 9 كيلومترات.

انتشرت الصور الجوية لسوزوزوفا في الأصل في بولندا في عام 2021 ، ولكن هذا الشهر حظي مقطع فيديو تم تصويره بطائرة بدون طيار للقرية البولندية باهتمام دولي.