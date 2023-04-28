تذيب الأسنان.. ماذا تفعل القهوة لجسمك دون أن تشعر

عندما يتعلق الأمر بفنجان من القهوة ، فإن محبي القهوة سيربطون مدى أهمية أن يبدأ الناس بتناولها. الشراب الطازج هو كل ما قد يحتاجه المرء لإجراء محادثة ، وبدء يوم ، وأخذ قسط من الراحة ، وتفجير الرتابة وما إلى ذلك. فنجان القهوة هو روتين إلزامي لبدء اليوم بالنسبة للكثيرين. عندما تشعر بالخمول أثناء العمل ، فإن فنجان القهوة هو الحل. عند الذهاب إلى لقاء قصير ، غالبًا ما يُفضل "لقاء على فنجان من القهوة". في الأساس ، يمكن للقهوة أن تكون موجودة في العديد من المناسبات والحالات المزاجية والأوقات.

من الكابتشينو ، لاتيه ، القهوة السوداء هي واحدة من أكثر المشروبات المفضلة.

القهوة هي ثاني أكبر سلعة غذائية في العالم.

لكن ، هل تعلم أن القهوة يمكن أن تؤثر على صحة أسنانك أيضًا؟

فقد يؤدي تناول القهوة بكثرة إلى تلطيخ أسنانك. تحتوي القهوة على مركبات تسمى التانين والتي تميل إلى تلطيخ الأسنان. يلتصق ويترك وراءه صبغة صفراء وفقا لindia.com

ادعى طبيب أسنان أن احتساء القهوة لساعات يمكن أن يتسبب في إذابة الأسنان.

وفقًا للمنشور ، "إذا كان الرقم الهيدروجيني لفمك أقل من 5.5 لأكثر من 30 دقيقة ، فإن المينا تبدأ في التنقية ؛ وهي كلمة خيالية للحل ".

كما يزيد محتوى السكر الموجود فيه من تلف الأسنان ويؤدي إلى تسوس الأسنان.

كيف تمنع بقع القهوة؟

تجنب شرب الكراميل إلى أكواب جو الكريمية

يمكن للمرء أن يجرب ويشرب بقشة.

لا تتباطأ مع الكوب واستمر في الشرب لساعات طويلة. حاول أن تستهلكه بشكل معتدل وبسرعة

كل هذا جيد حتى يتم تناوله باعتدال ولكن الكثير من الأكواب يمكن أن يمهد الطريق نحو نمط حياة غير مريح أو غير مريح. الكثير من أكواب القهوة ضارة للجسم على أي حال بسبب محتوى الكافيين. حتى أثناء شرب القهوة السوداء ، فإن المزيد من الأكواب يعني المزيد من الكافيين ويمكن أن يفسد ذلك بشكل خطير الجسم