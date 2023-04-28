بدون مضادات حيوية... فاكهة سحرية تعالج التهابات المسالك البولية

تعتبر عائلة التوت بشكل عام واحدة من أكثر الأطعمة الصحية التي يجب تضمينها في النظام الغذائي اليومي. في حين أن الحموضة يمكن أن تكون حلوة بالنسبة للبعض ، يفضل البعض الآخر تناولها ممزوجة بالزبادي أو ربما تجفف أيضًا. في الآونة الأخيرة ، هناك نقاش يدور حول دور التوت البري والتهابات المسالك البولية .

تعد عدوى المسالك البولية أمرًا شائعًا عند النساء ويقال إن التوت البري يساعد في منع الإصابة به ويقلل من خطر الإصابة به.

التوت البري لالتهاب المسالك البولية

هناك بعض الدراسات والأبحاث التي تشير إلى أن عصير التوت البري أو حتى مستخلصه يمكن أن يساعد في علاج التهاب المسالك البولية. ومع ذلك ، لا يزال هناك المزيد من البحث المطلوب في هذا المجال.



غالبًا ما يُنصح باستخدام عصير التوت البري كمكمل شائع لمنع وتقليل مخاطر الإصابة بالتهاب المسالك البولية. يحتوي التوت البري أيضًا على مركبات أخرى مثل الفلافونويد وحمض الفينول الذي قد يساعد أيضًا في الإصابة بالعدوى. قد تساعد هذه المركبات أيضًا في تقليل الالتهاب وتقليل فرص التصاق البكتيريا ببطانة المسالك.

الآن نتحدث عن مستخلص التوت البري ، فهو يختلف عن العصير. وفقًا لموقع Healthline.com ، "من المهم ملاحظة أن مستخلص التوت البري ، الذي يختلف عن عصير التوت البري ، يحتوي على المزيد من الأدلة التي تدعم قدرته على المساعدة في منع تكرار عدوى المسالك البولية في مجموعات سكانية معينة. وذلك لأن مكملات التوت البري هي مصدر أكثر تركيزًا للمركبات النشطة التي يُعتقد أنها مفيدة في علاج التهاب المسالك البولية ".



في حين أن التوت البري وكبيره مفيدان في التهاب المسالك البولية ، إلا أن المزيد من الأبحاث جارية لإثبات ذلك.

4 الفوائد الصحية للتوت البري

بالحديث عن الفوائد ، يتمتع التوت البري ببعض الفوائد الصحية المذهلة التي قد تدفعك إلى إضافة هذه الفوائد إلى نظامك الغذائي:

غني بمضادات الأكسدة: يمكن أن يساعد التوت البري في الحماية من الإجهاد التأكسدي والضرر بخصائصه المضادة للأكسدة. أيضا ، يمكن أن يساعد في تقليل تلف الخلايا في الجسم.

مفيد لصحة القلب: قد يساعد التوت البري في تقليل الكوليسترول السيئ ، ويمكن أن تكون خصائصه المضادة للأكسدة مفيدة للقلب.

قوة من الفيتامينات والمعادن: مصدر كبير لفيتامين C ، التوت البري مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل - فيتامين C ، E ، المنغنيز ، النحاس وغيرها.

