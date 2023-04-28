ننشر الصور الأولى للعروس ضحية القتل على يد زوجها بطنطا

ينشر موقع صدي البلد الصور الأولي للعروس ضحية حادث القتل بواسطة أداة حادة وطعنات غادرة علي يد زوجها متجردا كم كافة المشاعر الإنسانية بقرية نفيا بمركز طنطا بمحافظة الغربية لمعاينتها بضعفه عقب 48 ساعة من زواجهما خلال فعاليات خامس ايام عيد الفطر المبارك.

وتمكنت مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من إلقاء القبض علي عريس ارتكاب واقعة انهاء حياة عروس عقب مرور 48 ساعة علي زواجهما خلال فترة عيد الفطر باستخدام أداة حادة بقرية نفيا بمركز طنطا إثر خلافات أسرية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرغ

ع فتاة تدعي "أية .ح.أ" في العشرينات من عمرها والعثور جثمانها جثة هامدة مصـ ـابة بعدة طعنـات بأداة حادة سكين .

ونظرا لما تمثله الجريمة من تعدي صارخ علي النفس البشرية تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة انهاء حياة الفتاة العروس.



وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد بسام حشكل رئيس مباحث مركز طنطا أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات أسرية عقب مضي 48 ساعه علي زواجهما .

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط الشاب الجاني كما تم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة طنطا وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة انتقاما من العروس لعدم انصياعه لأوامره وعدم تلبية طلبات الزوجية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لإستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

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