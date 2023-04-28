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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تخطف الأنظار.. عادات ميجان ماركل لجسم رشيق

صدى البلد

لفتت ميجان ماركل الأنظار مؤخرا برشاقتها  وأكدت ان سر رشاقتها هو ممارسة التمارين غير المعتادة للحفاظ على لياقتها و حرق 700 سعرة حرارية .

أثناء تصوير فيلم Suits ، لا تزال ميجان ماركل تجد الوقت لممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتها  فقد اعتادت ميجان على ممارسة اليوجا والبيلاتس بانتظام عندما كانت تعيش في تورنتو 

في مقابلة لها مؤخرا ، جلست ميجان ماركل مع مجلة Shape Magazine من أجل سلسلة مقاطع الفيديو Fit and Famous ، حيث سُئلت عن نظامها الغذائي وممارسة التمارين الرياضية أثناء عملها كممثلة في مسلسل Suits. 

عزت دوقة ساسكس الفضل إلى ممارسة اليوجا للحفاظ على لياقتها فهي تساعد على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ، والتقليل من الإجهاد و تهدئة العقل

بالإضافة إلى التمارين الرياضية ، كشفت ميغان عن عاداتها الغذائية والكثار من تناول الخضراوات والأسماك .

ميجان ماركل ممارسة الرياضة ممارسة اليوجا

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