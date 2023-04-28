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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مصر تستقبل 16 ألف لاجئ عبر المنافذ الحدودية مع السودان والجيش السوداني يعلن الموافقة على هدنة جديدة لمدة 72 ساعة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أرشيفية
أرشيفية

السيسي: الاتفاق مع المستشار النمساوي على ضرورة وجود آليات لحل الأزمة في السودان والقضية الفلسطينية
بريطانيا تدعو رعاياها الراغبين بمغادرة السودان للتحرك فوراً
عقوبات أمريكية ضد جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني
وصول 200 شخص إلى جدة أجلتهم السعودية من السودان
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
واشنطن: دول "معادية" قد تساعد مسرب وثائق البنتاغون على الفرار

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا كارل نيهامر، إنه تم الاتفاق خلال المباحثات على ضرورة وجود آليات لحل الأزمة في السودان والقضية الفلسطينية والهجرة غير الشرعية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات مع المستشار النمساوي تناولت عددا من الملفات وعلى رأسها استمرار الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وتأثيراتها على العالم، مؤكدا وجود تفاهم مشترك مع مستشار النمسا بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية قوله إن مصر استقبلت 16 ألف شخص من المواطنين غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان حتى الآن، مشيرةً إلى أن "أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن ألفي مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية".

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الجريدة" عن بيان أصدره الجيش السوداني قوله: "بناءً على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا، وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية".

وقالت "الراي" إن بريطانيا،  دعت جميع الرعايا البريطانيين الراغبين في مغادرة السودان إلى التحرك الآن، وذلك بعد دخول تمديد الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ.

وذكرت "القبس" أن  وزارة الخارجية السعودية أعلنت، أنها أجلت 2744 شخصاً من السودان، بينهم 119 مواطناً، و2625 أجنبياً، ينتمون إلى 76 جنسية، مشيرةً إلى وصول 200 شخص آخرين إلى مدينة جدة غرب المملكة.

وأشارت "الراي" إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد الشاب أحمد يعقوب طه ( 39 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي قرب محافظة سلفيت شمال غرب الضفة الغربية، بعدما زعم الجيش الإسرائيلي، أن شاباً حاول تنفيذ عملية طعن وتم إطلاق النار عليه من قبل جنود الجيش دون وقوع إصابات في المكان.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن مسؤولين أمريكيين أعلنوا أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على جهاز الأمن الداخلي الروسي، ووحدة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني، على خلفية اتهام الولايات المتحدة للجهتين بالمسؤولية أو التواطؤ في احتجاز غير مشروع لمواطنين أمريكيين في الخارج.

وذكرت "الراي" أن مدّعين فدراليين قالوا إنّ الجندي الأمريكي المتهم بتسريب وثائق سرية لديه تاريخ  في الإدلاء بتصريحات "عنيفة"، كما كان يملك العديد من الأسلحة. وأكّد المدّعون خلال جلسة استماع في ورسستر في ماساتشوستس، أنّ الجندي الشاب يشكّل "خطراً مستمرّاً" على الأمن القومي للولايات المتحدة، وأنّه يجب أن يبقى في السجن حتى محاكمته، محذرين من أن دولة "معادية" قد تساعد على تهريبه.

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